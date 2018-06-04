Метеоновости
Штормовое гидрологическое оповещение о начавшемся опасном явлении
На Западной Двине у г. Витебск уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.
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▪ Опубликовано 04.06.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32358
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