Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 июня Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +24..+29°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +16..+18°C, днем +25..+27°C, вечером +20..+22°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 3 июня»

▪ Опубликовано 03.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32355 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 3 июня».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 3 июня.