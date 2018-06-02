Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 2 июня Переменная облачность. Местами, преимущественно по северным и западным районам, кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха утром +15..+17°C, днем +24.. +26°C, вечером +19.. +21°C.

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▪ Опубликовано 02.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32352 | Новости в RSS.

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