Ожидается теплая, в основном, сухая погода

2 июня погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных и западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северным и западным районам кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление будет падать.

3-4 июня погоду будет определять теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается теплая, в основном, сухая погода. Ветер западной четверти умеренный, днем 4 июня порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +24..+30°С.

Внимание! В связи с длительным периодом теплой сухой погоды в лесах республики ожидается высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!