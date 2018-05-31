По северо-востоку республики в отдельных районах на почве ожидаются заморозки

1 июня погоду Беларуси будет определять антициклон. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +3..+9°С, по северо-востоку республики в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0..-2°С, во второй половине дня температура повысится до +18..+24°С; по юго-западу страны ночью +10..+14°С, днем +25..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2-3 июня погоду будет определять теплая воздушная масса, днем 2 июня в северо-западных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

2 июня преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по крайнему юго-востоку до +14°С по западу страны, максимальная днем +23..+28°С.

3 июня преимущественно без осадков. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +24..+30°С.

Внимание! В связи с длительным периодом теплой сухой погоды в лесах республики возросла пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!