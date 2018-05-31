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На некоторых реках уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство
В истекший период (26-30 мая) на реках наблюдался спад уровней воды, в результате чего на притоке Припяти реке Стыр у д. Лопатино и притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму.
В настоящее время на реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см.
На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды составляет в реках 15-24°С, водоемах +19..+25°С.
В ближайшие дни на реках сохранится спад уровней воды, на Березине у г. Бобруйск уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство.
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▪ Опубликовано 31.05.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32342
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