Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, по восточным районам порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +19°С до +25°С, по юго-западу +26..+30°С. В Минске сегодня без осадков. Температура воздуха: утром +16..+18°С, днем +22..+24°С, вечером +18..+16°С.

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▪ Опубликовано 31.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32340 | Новости в RSS.

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