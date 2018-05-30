Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления

31 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем северный, северо-восточный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +19..+25°С; по юго-западу страны ночью +16..+19°С, днем +26..+30°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

1 июня Беларусь окажется под влиянием скандинавского антициклона. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью +3.. +10°С, по северо-востоку на почве возможны слабые заморозки до 0..-2°С, максимальная температура воздуха днем +18.. +24°С; в юго-западных районах республики ночью +10.. +13°С, днем +25.. +27°С.

2 июня погодные условия в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +4°С по крайнему востоку до +13°С по западу страны, максимальная днем +22..+29°С.