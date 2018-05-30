Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +24.. +30°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +17.. +19°С, днем +28.. +30°С, вечером +22.. +24°С.

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▪ Опубликовано 30.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32334 | Новости в RSS.

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