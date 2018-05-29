Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

30 мая погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+18°С, в отдельных районах до +9..+12°С, во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

31 мая погодные условия будет определять периферия скандинавского антициклона, по юго-западу республики скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью слабый, днем северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+28; по северо-востоку ночью +9..+11°С, днем +17..+21°С.

1 июня Беларусь окажется под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в прохладной воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, по юго-западу +12..+14°С, в отдельных районах по северо-востоку на почве возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем +18..+25°С, по северо-востоку +16..+17°С.