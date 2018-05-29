Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°С. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +17.. +19°С, днем +26.. +28°С, вечером +21.. +23°С.

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▪ Опубликовано 29.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32330 | Новости в RSS.

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