Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 мая Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +21°С до +27°С. В Минске сегодня: Без осадков. Температура воздуха: утром +14.. +16°С, днем +25.. +27°С, вечером +19.. +21°С.

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▪ Опубликовано 28.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32327 | Новости в RSS.

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