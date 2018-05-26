Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +19.. +24°С, по юго-западу страны до +27°С. В Минске сегодня: осадков не ожидается. Температура воздуха: утром +14.. +16°С, днем +21.. +23°С, вечером +18.. +20°С.

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▪ Опубликовано 26.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32325 | Новости в RSS.

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