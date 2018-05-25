Метеоновости
Сегодня, 25 мая, в период с 15.00 до 21.00 по юго-западной половине республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 25.05.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32323
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