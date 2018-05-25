Сегодня, 25 мая, в период с 15.00 до 21.00 по юго-западной половине республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.