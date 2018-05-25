Преимущественно без осадков

26 мая погоду Беларуси в основном будет определять периферия антициклона с центром над Московской областью. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в ночные и утренние часы в отдельных районах по западу республики кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северо-востоку до +6..+7°С; во второй половине дня повысится до +19..+24°С, по юго-западу до +26°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

27-28 мая Беларусь будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в умеренно теплой воздушной массе. 27 мая небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +20..+26°С.

28 мая переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +21..+27°С.