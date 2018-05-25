В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды

В настоящее время на реках страны наблюдается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см. Небольшой (1-7 см за сутки) рост уровней воды отмечается на притоках Западной Двины реках Улла у д. Бочейково, Дисна у п. Шарковщина и Дрыса у д. Дерновичи, притоке Западного Буга реке Мухавец у г. Брест, а также в верховьях Немана и Днепра.

Уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму на Днепре у г. Лоев и Припяти у д. Черничи. На притоке Припяти реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш вода еще находится на пойме. На Немане у г. Гродно, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет +14..+20°С. В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, на реках Стыр у д. Лопатино и Ипуть у г. Добруш уровни воды опустятся ниже отметок выхода воды на пойму.