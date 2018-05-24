Сегодня, 24 мая, в период с 15.00 до 21.00 на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске: сегодня, 24 мая, в период с 16.00 до 21.00 ожидается гроза. При грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.