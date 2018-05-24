Максимальные дневные температуры составят +19..+26°C

25 мая ночью погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, днем республика будет находиться на периферии антициклона, лишь по юго-западу погоду будет определять атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем по юго-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

26 мая погоду будет формировать юго-западная периферия скандинавского антициклона, смещающегося вглубь территории России. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по крайнему юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу страны, максимальная днем +19..+26°С.

27 мая Беларусь останется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в умеренно теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу республики, максимальная днем +20..+26°С.