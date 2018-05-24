Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 мая Переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами по востоку туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +19..+25°C. В Минске переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +21..+23°C, вечером +15..+17°C.

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▪ Опубликовано 24.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32312 | Новости в RSS.

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