Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы

24 мая погоду Беларуси будут определять атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по востоку республики, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 мая республика будет находиться на периферии антициклона с центром над Ленинградской областью, в зоне фронтальной системы, смещающейся на юго-западную часть страны. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+26°С.

26 мая большая часть страны окажется под влиянием северного антициклона перемещающегося на Верхнюю Волгу, лишь в ночные и утренние часы по крайнему юго-западу еще скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+23°С, в западных районах ночью +14..+15°С, днем +24..+25°С.