Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +20°С до +26°С. В Минске сегодня: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Температура воздуха: утром +12.. +14°С, днем +21.. +23°С, вечером +16.. +18°С.

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▪ Опубликовано 23.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32306 | Новости в RSS.

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