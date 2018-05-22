Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами

23 мая погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, днем повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

24 мая погоду в нашей стране в основном будет определять неустойчивая воздушная масса. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+14°С, максимальная днем будет находиться в пределах +19..+26°С.

25 мая на погоду в республике скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с севера Европы. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С.