Метеоновости
Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами
23 мая погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, днем повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
24 мая погоду в нашей стране в основном будет определять неустойчивая воздушная масса. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+14°С, максимальная днем будет находиться в пределах +19..+26°С.
25 мая на погоду в республике скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с севера Европы. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С.
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▪ Опубликовано 22.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32305 | Новости в RSS.
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