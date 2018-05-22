Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +15.. +20°С, по югу страны до +23°С. В Минске сегодня: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Температура воздуха: утром +12.. +14 °С, днем +17.. +19 °С, вечером +15.. +17°С.

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▪ Опубликовано 22.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32301 | Новости в RSS.

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