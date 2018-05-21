На некоторых реках уровни воды опустятся ниже отметок выхода воды на пойму

В истекший (16-20 мая) период на большинстве рек отмечался спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Жлобин и г. Речица, Припяти у г. Мозырь и ее притоке реке Случь у д. Ленин пойменные земли освободились от паводковых вод.

В настоящее время на реках страны наблюдается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-31 см.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Днепре у г. Лоев, Припяти у д. Черничи, ее притоке реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш.

На Немане у г. Гродно, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет +13..+19°С.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, на Днепре у г. Могилев уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

К концу текущей недели на Припяти у д. Черничи, реках Стыр у д. Лопатино и Ипуть у г. Добруш уровни воды опустятся ниже отметок выхода воды на пойму.