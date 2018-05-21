Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 мая Переменная облачность. Преимущественно по южной половине кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +15..+21°C. В Минске без существенных осадков (вероятность 10-15%). Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +17..+19°C, вечером +14..+16°C.

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▪ Опубликовано 21.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32296 | Новости в RSS.

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