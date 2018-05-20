 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

синоптическая картаВ ночные и утренние часы 21 мая (понедельник) в отдельных районах республики на почве ожидаются заморозки до 0..-2°C.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!»

▪ Опубликовано 20.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32294 | Новости в RSS.

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!.

 

 

 

 