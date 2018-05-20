Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
В ночные и утренние часы 21 мая (понедельник) в отдельных районах республики на почве ожидаются заморозки до 0..-2°C.
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▪ Опубликовано 20.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32294 | Новости в RSS.
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