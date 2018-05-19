 

Метеоновости

  Сегодня 19 мая (суббота) в период с 12 до 18 часов по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 19.05.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32291

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.

 

 

 

 