Метеоновости
Сегодня 19 мая (суббота) в период с 12 до 18 часов по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.
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▪ Опубликовано 19.05.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32291
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