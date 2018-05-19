Сегодня 19 мая (суббота) в период с 12 до 18 часов по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.