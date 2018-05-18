Сегодня 18 мая (пятница) в период с 13 до 18 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. В Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.

Оранжевый уровень опасности.