Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 18 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +23°C. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), во второй половине дня возможна гроза. Температура воздуха утром +13.. +15°C, максимальная +19..+21°C, вечером +15.. +18°C.

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▪ Опубликовано 18.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32284 | Новости в RSS.

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