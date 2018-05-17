 

Метеоновости

  Сегодня 17 мая ( четверг) в период с 15 до 21часа на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. В Минске в период с 16 до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 17.05.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32283

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