Сегодня 17 мая ( четверг) в период с 15 до 21часа на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. В Минске в период с 16 до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.