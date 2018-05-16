Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

17 мая погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, порывистый, днем местами до сильного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С, по западу страны +16..+18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18-19 мая погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления и малоподвижные атмосферные фронты.

18 мая ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер южный, днем по западу республики с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем от +17°С по западу до +24°С по востоку страны.

19 мая на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +16..+23°С.