Будут отмечаться небольшие колебания уровней воды

В настоящее время на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 2-15 см, лишь на притоках Западного Буга реках Мухавец у г. Брест и Лесная у г. Каменец отмечается рост уровней воды с интенсивностью 3-21 см за сутки.

Пойменные земли освободились от паводковых вод на Березине у г. Березино, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Наровля и ее притоке реке Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, а также на притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш. На Немане у г. Гродно, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет +15..+20°С.

В ближайшую пятидневку на реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды. На Днепре у г. Жлобин, Припяти у г. Мозырь и ее притоке реке Случь у д. Ленин уровни воды опустятся ниже отметок выхода воды на пойму.