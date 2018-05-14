Метеоновости
Штормовое гидрологическое предупреждение об опасном явлении
В ближайшие дни на Соже у г. Кричев и у г. Славгород уровни воды опустятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.
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▪ Опубликовано 14.05.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32267
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