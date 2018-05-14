Метеоновости
Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы
15 мая погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, во второй половине дня повысится до +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
16-17 мая погоду будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном с центром над юго-востоком Польши.
16 мая преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, днем местами по Брестской области сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу +18..+19°С.
17 мая на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти, умеренный, при грозах порывистый, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С, в юго-западных районах +16..+19°С.
Внимание!!! В лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем!
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▪ Опубликовано 14.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32266 | Новости в RSS.
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