Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 мая Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха +18..+24°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер восточный, северо-восточный порывистый. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +20..+22°C, вечером +17..+19°C.

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▪ Опубликовано 13.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32263 | Новости в RSS.

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