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Штормовое гидрологическое оповещение о начавшемся опасном явлении

На реке Неман у г. Гродно уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.


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▪ Опубликовано 11.05.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32261

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