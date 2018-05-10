Спад уровней воды на реках сохранится

В истекший период (5-9 мая) на реках отмечался спад уровней воды, пойменные земли освободились от паводковых вод на Березине у г. Светлогорск, притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи, притоках Припяти реке Ствига у д. Коротичи и канале Бычок.

По состоянию на 10 мая на реках происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Гомель, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах составляет 16..-21°С.

В ближайшую пятидневку спад уровней воды на реках сохранится, в результате чего уровни воды опустятся ниже отметок выхода воды на пойму на Березине у г. Березино, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Наровля и ее притоке реке Птичь у д. 1-я Слободка.