Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 мая. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +22..+28°С. В Минске сегодня: без существенных осадков. Температура воздуха: утром +12..+14°С, днем +22..+24°С, вечером +17..+19°С.

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▪ Опубликовано 09.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32250 | Новости в RSS.

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