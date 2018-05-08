Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

9 мая погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять периферия антициклона с центром над Ладожским озером, днем по югу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северу +5..+7°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10-11 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный антициклон с центром над северо-западом Европейской части России.

10 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по северо-востоку +5..+6°С, днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны.

11 мая небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по северо-востоку +3..+4°С, максимальная днем от +15°С по востоку до +23°С по западу страны.