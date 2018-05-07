Преимущественно без осадков

8 мая погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления от Скандинавского антициклона, утром и днем по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта от черноморского циклона.Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по юго-востоку республики небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, местами +4..+7°С; во второй половине дня она повысится до +20..+25°С, по юго-востоку до +27°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Внимание!!! В связи с преобладанием сухой погоды, на большей части Гомельской области ожидается высокая пожарная опасность. Отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем!

9-10 мая на погодные условия Беларуси сохранится влияние периферии антициклона, который переместится со Скандинавского полуострова на северо-запад Европейской части России; лишь 9 мая по югу, а 10 мая в юго-западных районах Беларуси скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается:

09.05 преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +20..+26°С.

10.05 преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, по северо-востоку +5..+7°С, днем +19..+26°С.