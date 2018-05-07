Метеоновости

прогноз погоды по Беларуси на день 7 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, в юго-восточных районах республики порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +18 до +24. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +9.. +11°С, днем +20.. +22°С, вечером +14.. +16°С.

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▪ Опубликовано 07.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32243 | Новости в RSS.

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