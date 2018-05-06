Прогноз погоды на день 6 мая

Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный умеренный. Максимальная температура воздуха +15.. +20°С; по югу до +22°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +7.. +9°С, днем +16.. +18°С, вечером +14.. +16°С.