Метеоновости
Прогноз погоды на день 6 мая
Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный умеренный. Максимальная температура воздуха +15.. +20°С; по югу до +22°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +7.. +9°С, днем +16.. +18°С, вечером +14.. +16°С.
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▪ Опубликовано 06.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32242 | Новости в RSS.
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