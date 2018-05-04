Ожидается более прохладная погода, в отдельных районах с кратковременными дождями

5 мая территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса с северо-запада Европы. Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+13°С, во второй половине дня повысится до +17..+23°С; по юго-востоку ночью +14..+17°С, днем +24..+30°С. Атмосферное давление будет расти.

6-7 мая территория Беларуси окажется под влиянием свежего антициклона с центром над Балтикой, лишь крайний юго-восток страны останется в зоне малоактивной фронтальной системы. Ожидается:

6 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-востоку +11..+13°С, максимальная днем от +15°С по северо-востоку до +22°С по югу страны.

7 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-востоку +11..+13°С, максимальная днем +17..+23°С.