На реках будет отмечаться спад уровней воды

На реках повсеместно наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-23 см.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоках реках Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Птичь у д. 1-я Слободка и канале Бычок. Превышение уровней воды над отметкой выхода воды на пойму составляет 2-187 см.

Температура воды в реках и водоемах составляет +12..+21°С.

До конца текущей декады на реках будет отмечаться спад уровней воды. Пойменные земли освободятся от паводковых вод на Березине у г. Светлогорск, притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи, притоках Припяти реке Ствига у д. Коротичи и канале Бычок.