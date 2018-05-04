Метеоновости

Прогноз на день 4 мая Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24..+30°C, по северо-западу страны +20.. +23°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +16..+19°C, днем+26.. +28°C, вечером +20..+23°C.

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▪ Опубликовано 04.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32237 | Новости в RSS.

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