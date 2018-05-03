На сменут теплой воздушной массе придет более прохладная

4 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, местами по Витебской области +7..+9°С, во второй половине дня повысится до +24..+30°С, по северо-западу страны +20..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5 мая погодные условия в основном будет определять атмосферный фронт, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса с Западной Европы. Ночью и утром в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+22°С; по юго-востоку в ночные часы +14..+15°С, днем +23..+27°С.

6 мая территория Беларуси в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается в основном без осадков, лишь по юго-востоку страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-востоку +11..+13°С; максимальная днем от +16°С по северу до +23°С по югу республики.