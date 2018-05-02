Погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса

3 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный с переходом на юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, по юго-востоку будет +14..+16°С, во второй половине дня температура воздуха повысится до +22..+28°С.

4 мая погодные условия в нашей стране будет в основном определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ночью в отдельных районах по северо-востоку, днем местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +23..+29°С, по северо-западу +20..+22°С.

5 мая погоду будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет распространяться более прохладный воздух с Западной Европы. Ночью и утром в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку республики прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+22°С; по юго-востоку ночью +14..+15°С, днем +23..+27°С.