Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 мая. Переменная облачность. Преимущественно по югу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +19.. +25°С, по юго-востоку +26.. +29°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +15.. +17°С, днем +22.. +24°С, вечером +19.. +21°С.

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▪ Опубликовано 02.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32230 | Новости в RSS.

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