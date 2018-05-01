В период с 16 до 20 часов 1 мая (вторник) по республике ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня и в течение ночи 2 мая (среда). При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. По Минску: В период с 16 до 20 часов 1 мая (вторник) ожидается гроза, которая сохранятся до конца дня и в первую половину ночи 2 мая (среда). При грозе местами шквалистое усиление ветра порывами 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.