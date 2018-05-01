Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +22..+28°C. В Минске во второй половине дня кратковременный дождь (вероятность 70-80%), возможна гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +13..+15°C, днем около +25°C, вечером +19..+21°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 1 мая»

▪ Опубликовано 01.05.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32227 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 1 мая».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 1 мая.